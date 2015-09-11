Мастер-класс "45 татуировок менеджера + неизданные секреты Комбата"

Мастер-класс Максима Батырева «45 татуировок менеджера + неизданные секреты Комбата» организован Школой Бизнеса «Networking Event Club» и запланирован в Казани на 11 сентября.

За 11 лет Комбат, так автора книги Максима Батырева называли коллеги, прошел путь от продавца до Члена Правления крупной Российской компании. Также, он 3 года подряд входил в рейтинг «ТОП-1000 менеджеров России» . В 2013 выиграл конкурс «Менеджер года», который ежегодно проводится при поддержке Правительства Москвы.

«45 татуировок менеджера. Правила Российского руководителя» - обладательница «Книжной премии Рунета 2014».

Кстати, все татуировки, о которых идет речь в книге и на Мастер-классе – это управленческие правила, которые работают в условиях ментальности нашей страны.

На мастер-классе расскажут:

О принципах руководителя, его имидже и установках. О достоинстве и чести. О культуре управления, мотивации лидера и многом другом, что будет очень полезно услышать как опытным управленцам, так и тем, кто еще только готовится к старту на менеджерской прямой.

Сегодня первый день регистрации по самым низким стартовым ценам.

Регистрация на мероприятие и более подробная информация на официальном сайте