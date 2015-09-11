Мастер-класс "45 татуировок менеджера + неизданные секреты Комбата"

Мастер-класс Максима Батырева «45 татуировок менеджера + неизданные секреты Комбата» организован Школой Бизнеса «Networking Event Club» и запланирован в Казани на 11 сентября.
За 11 лет Комбат, так автора книги Максима Батырева называли коллеги, прошел путь от продавца до Члена Правления крупной Российской компании. Также, он 3 года подряд входил в рейтинг «ТОП-1000 менеджеров России» . В 2013 выиграл конкурс «Менеджер года», который ежегодно проводится при поддержке Правительства Москвы.
«45 татуировок менеджера. Правила Российского руководителя» - обладательница «Книжной премии Рунета 2014».
Кстати, все татуировки, о которых идет речь в книге и на Мастер-классе – это управленческие правила, которые работают в условиях ментальности нашей страны.
На мастер-классе расскажут:
О принципах руководителя, его имидже и установках. О достоинстве и чести. О культуре управления, мотивации лидера и многом другом, что будет очень полезно услышать как опытным управленцам, так и тем, кто еще только готовится к старту на менеджерской прямой.
Сегодня первый день регистрации по самым низким стартовым ценам.
Регистрация на мероприятие и более подробная информация на официальном сайте
тел. 8 (843) 226 22 33
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.