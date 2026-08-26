26 авг 2026

﻿Казанский глобальный молодежный саммит

﻿Казанский глобальный молодежный саммит

с 26 по 30 августа в Казани пройдет Казанский глобальный молодежный саммит — образовательная и экспертная площадка для выявления ключевых вызовов и тенденций в молодежной среде, а также для обмена лучшими практиками вовлечения молодежи в сферах образования, культуры и медиа на местном, региональном и международном уровнях.

Главная тема Саммита в 2026 году — «Образование в эпоху глобальных изменений: кадры для устойчивого развития». Эксперты рассмотрят вопросы реализации программ международных обменов и академической мобильности молодежи, роли цифровых медиа как образовательного инструмента для нового поколения, а также новых форм сотрудничества в сфере образования.

В рамках Саммита состоятся церемония вручения Глобальной премии молодых лидеров в партнерстве с международными организациями, Фестиваль науки и культурная программа «Единство в многообразии». В преддверии основного мероприятия будет подготовлено исследование, посвященное ключевым тенденциям и вызовам в молодежной среде, а также подписана декларация, определяющая совместный план действий. Она станет основой для реализации детских и молодежных инициатив и долгосрочных программ сотрудничества в странах исламского мира, БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона.

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