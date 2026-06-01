XX-й Международный фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер»

С 25 июня по 13 августа в Казанском Кремле на площадке Присутственных мест пройдёт юбилейный, XX-й Международный фестиваль импровизационной музыки «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер», который на протяжении многих лет является визитной карточкой культурной жизни Казани, собирая на одной сцене лучших джазовых исполнителей и ценителей этого искусства.

Программа фестиваля этого юбилейного года имеет особое значение. В 2026 году, объявленном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным «Годом единства народов России», фестиваль становится яркой площадкой, демонстрирующей культурное многообразие и взаимообогащение традиций. Джаз — музыка, не знающая границ. Фестивальная программа отражает всё своеобразие народов разных культур и национальностей, проживающих на нашей Родине. Юбилейный сезон включает восемь больших концертов исполнителей импровизационной культуры: Нодар Ревия, Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Катерина Балыкбаева, Марианна Савон, Асет Самраилова (ASET), ЛРК трио, Фантине, Илиана Санчез, Трио Андрея Руденко, Трио Олега Анохина, Эльмир Низамов, Алина Шарибжанова и др.

За 20 лет организаторами фестиваля было сделано почти невозможное: тысячи людей изменили свое отношение к музыке, джазовому и импровизационному искусству, десятки артистов были услышаны широкой аудиторией, за последние 10 лет фестиваль стал событием, привлекающим большое число туристов в Казань и Республику Татарстан.

По мнению автора и президента фестиваля Ольги Скепнер:

«20 лет. 20 сезонов. Одна легендарная сцена…В юбилейном году наша программа отражает всю палитру народов России: татарский напев, армянские лады, грузинскую полифонию, чеченские интонации, жаркие кубинские ритмы, глубокую русскую душу — и это только малая часть того, что прозвучит со сцены Казанского Кремля.

Джаз для меня — это не жанр, а язык единения. Без слов, через звук, через гармонию мы говорим о главном: о родине, о людях, о том, что делает нас одним целым. Приходите СО-чувствовать, СО-творчествовать и СО-единяться с нами. Нам есть чем гордиться: 20 сезонов, 8 больших концертов и одна любовь — к настоящей музыке».

Местом проведением фестиваля вновь станет двор Присутственных мест Казанского Кремля — центр притяжения самых творческих и незаурядных проектов. Именно на этой площадке сможет собраться наибольшее число поклонников джаза и насладиться очередным горячим сетом артистов, составленным джазовой дивой — Ольгой Скепнер.

В.О. 18+