Online-конференция с Юрием Валько — председателем Союза автосервисов России

20 ноября в 13.00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Юрий Геннадьевич Валько — председатель Союза автосервисов России.

Вопросы к обсуждению:

• С какими сложностями в своей работе сегодня сталкиваются автосервисы в России?

• Как и насколько сильно у автовладельцев изменились отношение к авто и подход к выбору автосервисов и услуг по обслуживанию автомобилей?

• Автозапчасти через маркетплейсы — благо или зло?

• Чип-тюниг: чем чревато не предусмотренное конструктивно увеличение мощности машины?

• Качество моторного топлива — насколько это важно? Как заправляться без опаски?

— С какими сложностями сталкиваются сейчас автосервисы?

— С проблемами столкнулись все. Те, кто перешагнул в 2024 году порог «60». Маркировка — в будущем, сейчас дистрибьюторы уже готовы или подготавливаются. А большинство сервисов не понимают, что это такое. Когда придет время, все схватятся за голову. В первом квартале 2025 все столкнулись с резким ростом налогом. Картина не позитивная, маржинальность 10 — 15% ушла в ноль. По году у коллег фиксируются убытки от месяца к месяцу.

Что ожидать по итогам года? Те, кто перешагнули этот порог с какой-то надеждой, что цены вырастут благодаря понижению порога лимитов, многие из них уйдут в НДС. Цены вырастут у многим. Но по данным дистрибьюторов, многие закрылись.

— То есть, прогноз о том, что многие уйдут с рынков, оправдались?

— Да.

— Вы говорили еще о том, что расти будет стоимость услуг автосервисов. В мае шла речь о том, что она вырастет на треть. какова картина сейчас?

— Цены выросли в этом году на треть. Но начали они расти в 2024-м, когда было объявлено о будущем подорожании. С августа 2024 многие закладывали это повышение. В этом году все было плавно. На цены влияет много предпринимателей, которые формально не являются предпринимателями. Но мы в одном поле. и в этом поле клиенты выбирают нас, тех, кто значительную долю своих доходов выплачивает в качестве зарплаты и налогов. В отличие от тех, кто работает неофициально.

— Как меняется менталитет автовладельцев в плане выбора людей, которым он готов доверить свое авто?

— Мы бы хотели вернуть то время, когда нам бросали на стол ключи и говорили «сделайте, а потом отзвонитесь». Сервисы стали более требовательными к себе. Клиента приходится уговаривать за каждый рубль, чтобы сделать машину сейчас. Многие из них говорят «я еще покатаюсь, а потом приеду». Это касается всех. Считать деньги клиенты начали примерно с того момента, когда стало нужно платить в супермаркетах за пакеты.

Кризис, в отличие от предыдущих, коснулся автосервисной отрасли. Большой пласт независимых автосервисных станций. Во время предыдущих кризисов они выживали, когда дилерский сегмент уходил вниз, а гаражный поднимался. Нынешний кризис, наступивший лавинообразно, ударил по всем. И это был упреждающий удар. Следующий год покажет увеличение налоговой нагрузки на большинство коллег. И для большинства он окажется неподъемным. Фиаско потерпят те, для кого это будет неожиданностью. Выживут те, кто готовятся заблаговременно.

Надо сокращать расходы. Чтобы оставаться на месте, надо бежать быстрее.

— Если раньше люди задумывались о смене машины через 3 — 5 лет, то сегодня срок жизни машины в одних руках вырос. Так ли это?

— Да, верно. 15 — 17 лет среднее время владения автомобилем в нашей стране. В 2020-х годах 10-летний автомобиль — это нормальный автомобиль. К нам на рубеже 2000-2010-х годов пришла тенденция быстрой смены автомобилей, это могли позволить себе многие. Машины менялись за два года эксплуатации. А сейчас задерживаются в руках очень долго.

— Напрашивается аналогия с человеческим организмом. Чем старше человек, тем больше болезней. Автомобилей это тоже касается? С чем сейчас обращаются автовладельцы в сервисы?

— Конечно, касается. «Болезни», которые мешают безопасно управлять автомобилем. Раздражающие стук, звук, подтекание — надо устранять своевременно. Но опять же, если раньше это было «делайте, что найдете», то теперь по-другому: «это еще покатается, можно подождать».

— Проблематика запчастей: возможности доступа к новым запчастям к авто европейского, американского, корейского, японского производства ограничены. Как выкручиваются автосервисы?

— Рынок быстро подстроился под ситуацию. Это говорит о том, что мы страна предпринимателем. Проблем с запчастями, которые были в 2022 году, больше нет. Сейчас мы не испытываем проблем в массовом сегменте. Эксклюзивный сегмент — да, приходится ждать. Но нет массовой проблемы и нерешаемых задач.

— Автозапчасти на маркетплейсах стоит ли покупать?

— До определенного уровня их сложности. Если мы говорим про владельца автомобиля, то покупать в интернете запчасти высокой технической сложности — это авантюра. А клипсы в интернете покупать — конечно, да. А вот гильзопоршневую группу — нет. Это должен сделать сервис, который имеет опыт и может сделать правильный выбор. Это разумный подход. Аналогия — приготовление пасты в ресторане. Мы не ходим в ресторан со своими продуктами. Вот и сервисы — то же самое. Доверяйте им, и не будет проблем. Хотите подешевле — будете чаще ездить в сервис.

— Автосервис берет на себя ответственность за качество исполненной работы, а от качества запчасти это же тоже серьезно зависит?

— Конечно. Потому что параллельный импорт и поступающие по нему и не только по нему запчасти могут быть не очень хорошего качества. Но в нашей стране еще есть представление: «Я продаю машину — давай сделаем как-нибудь». Но будет информационный шлейф о том, что делают как-нибудь, а там хоть трава не расти.

— Как меняется картина на дорогах, какие автомобили сейчас ездят по нашим дорогам? Насколько различается проблематика с обращением в автосервисы со старыми европейцами или американцами или с китайцами?

— К нам заехали уже десятки брендов и сотни моделей из Поднебесной. Это оказались обычные двигатели и подвески, которые «лечатся» обычным путем. Но с теми сложностями, которые сопутствуют китайскому автопрому: многие бренды не имеют технической информации, каталогов запчастей, у большинства нет систематизации подхода к ремонту. Потому что они выпускают, по нашему мнению, автомобиль «разовый». Причин много: конкуренция, массовое производство огромного количества автомобилей, и никто не хочет этот тренд останавливать. а чтобы не останавливать — соответственно, автомобиль делается более одноразовым, чем раньше, когда он делался для жизни и в течение жизни ремонтировался.

Сложностей с ремонтом в целом нет, но есть сложности с получением запчастей. Подтверждение этого подхода к китайскому автопрому — в том, что в Европе получили возможность продаваться только единицы европейских брендов. Те, кто раскрыли информацию техническому сообществу. Все остальные такой возможности не имеют. А в нашей стране преград нет, заходи кто хочешь. У нас нет требования государства об обязательном раскрытии технической информации перед тем, как ты будешь продаваться. Нужно одобрение транспортного средства, в этих правилах живет и Европа, и Америка. Надеюсь. что и у нас такое появится: все китайские производители, желающие продаваться в России, вынуждены будут подстроиться под наши требования. Это будет так, что ремонт заходит с раскрытой информацией по ремонту. Но это ударит по заводам подделок, которые открыты с запчастями в том же Китае.

— На рынке все больше гибридных авто, электричек. Как автосервисы подстраиваются под обслуживание таких машин? Они готовы подстроиться под работу с таким транспортом?

— Есть специализированные компании, которые готовят автомехаников со знанием ремонта таких автомобилей. В Союзе автосервисов есть такие компании, которые обучают и целенаправленно выпускают таких людей. Те сервисы, которые хотят идти в ногу со временем, понимают, что развивать это направление просто необходимо. Потому что мы сами видим, что гибридных авто становится все больше.

— Вернемся к ДВС. Считается, что чем больше мощность, тем лучше. Но не у всех есть деньги на «Мустанг». Многие прибегают к чип-тюнингу. Как вы к нему относитесь?

— Те, кто специализируются на услуге по тюнингу моторов, любят его, потому что это их деньги. Берем большой внедорожник или любую машину с 7 литрами под капотом. Он ездит по тем же дорогам, у него масса 3 тонны. И он использует ресурс этого мотора не на 250% (как делают те, кто выжимают из полутора литров 300 лошадей на серийных автомобилях), а из 7 литров использует 2. Ресурс двигателя такого автомобиля — миллионы километров без проблем. В экономике автомобилестроения победили маркетологи, которые сказали, что конвейер должен жить дальше, выпускать запчасти, которые должны быть не хорошего качества, а удовлетворительного. Отработал — выкинул — купил новую.



В нашем канале есть ролик, где демонстрируется устройство насоса Мерседеса S-класса 1980-х годов и БМВ 2010-х годов. Насос изношен, и борозды износа в автомобилях разные. В машине 1980 даже ход заводской не стерт. От времени резина стала деревянной, она рассыпалась. Меняем ремкомплект — и он дальше еще на 40 лет поехал. А сейчас совсем не так. Маркетологи победили инженеров, и те сдались. Это известный факт. Такой перелом случился в автомобилестроении в середине 1990-х.

— Что за история с якобы массовым разбавлением моторного топлива? Первый всплеск произошел около месяца назад. Что это за история? Какова реальная картина?

— Реальная новость об этом появилась от концерна Jeely, который обвинил российское топливо в том, что оно разбавленное. «Поэтому наши моторы умирают», — говорил концерн. Это произошло после того, как у одного автовладельца на юге России произошло прогорание клапанов. Журналисты проводили опрос специалистов на этом рынке, и когда до меня дошла очередь, мне задали провокационный вопрос. Я ответил, что, наверное, есть где-нибудь АЗС, которые балуются этим, потому что у них экономика не сходится, но массового использования заправочными станциями поддельного или разбавленного бензина — такого нет. Ни до этого происшествия, ни после. Но когда даешь интервью высокорелевантному СМИ, то менее релевантные подхватывают его, меняют слова местами, и поднимается шум.

На самом деле не очень качественное исполнение двигателя есть причина выхода из строя мотора. И это не новая проблема. То, что случилось в ЮФО, просто громкая история, а проблемы случаются ежедневно по всей стране. Вопрос только в пробеге в этом случае — он совсем небольшой. Но на месте концерна Jeely я бы сначала сделал исследование, а потом уже выкладывал цифры, данные и был бы объективным.

В завершение темы топлива хочу сказать, что было время, когда машины, выходя из ремонта, заезжали на АЗС и возвращались обратно, потому что качество топлива было очень низкое. И можно было реально попасть на проблему. Но это время ушло. Я не сталкивался нигде в России, чтобы это была такая большая беда.

— Как вы сами выбираете АЗС, которые вызывают у вас доверие? Куда, по визуальным признакам, стоит заехать заправиться, а где лучше не заправляться и проехать еще 10 — 15 километров ?

— Так я и делаю. Мы выбираем по разным причинам. У кого-то топливная карта привязана. Еще зависит все от сервиса. Мы доверяем сетям и франшизам, и это делает свое дело.

— Чтобы машина долго радовала своего владельца, что нужно предпринимать, как ухаживать за ней и с какой периодичностью стоит заехать и «пройти диспансеризацию»?

— Продолжая эту аналогию, я бы посоветовал «ходить к одному доктору по одной и той же болячке», чтобы была история и можно было сравнить с состоянием сейчас. Так же и сервис, выбираем тот, который будет вести вашу машину по жизни. Совет простой: выберите себе мастера, сервис, не изменяйте ему, старайтесь посещать своевременно. Следуйте советам специалистов. Если вам советуют поменять масло через 10 тысяч километров — не катайте 20. Не жалейте деньги, потому что потом больше потратите.

— Какие у вас будут ожидания на ближайшие годы в работе вашей отрасли?

— Мы, естественно, ждем лучшего. Думать о фатальном значит заканчивать работать и идти в собес. Ждем, что все-таки наши условия жизни и бизнеса будут учтены, как и наши интересы. Буквально в эти дни заканчиваются слушания по изменению налогового кодекса. Надеемся, наши пожелания и письма, которые Союз автосервисов пишет, будут учтены.

Чего мы ждем от утильсбора? Наверное, больше ремонта будет. Потому что покупательская способность новых автомобилей падает. Люди будут ездить на старых своих автомобилях и чаще привозить их в ремонт.

Естественно, все ждем окончания СВО. Это и рабочие руки, и подъем экономики. Мы все понимаем основания для увеличения в том числе и налоговой нагрузки. И будем стараться жить и делать свое дело как можем.

