17 апр 2025

Бизнес-бранч «Потребительский экстремизм и как с ним бороться»

Бизнес-бранч «Потребительский экстремизм и как с ним бороться»

17 апреля «Реальное время» организует бизнес-бранч на актуальную для многих предпринимателей тему. Приглашаем к беседе представителей бизнеса, сталкивающегося с потребительским экстремизмом, юристов, представителей официальных ведомств, экспертов рынка.

Вопросы к обсуждению:

  • Потребительский экстремизм в отрасли недвижимости: кейсы и опасности;
  • Какие потери несут продавцы на маркетплейсах из-за недобросовестных покупателей и можно ли этого избежать;
  • Ресторанная сфера: где грань между необходимыми опциями и потребительским экстремизмом;
  • Бьюти-сфера и «клиентки с камерами»: что оправдано, а что нет;
  • Превентивные меры: как минимизировать риски потребительского экстремизма перед взаимодействием с клиентом;
  • Защита чести и достоинства: что делать предпринимателю, если волна уже запущена.

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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