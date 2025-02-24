24 фев 2025

Online-конференция со Светланой Селивановской — директором Института экологии и природопользования КФУ

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24 февраля в 15.00 состоится онлайн-конференция Светланы Селивановской, директора Института экологии и природопользования КФУ.

Поговорим:

  • о том, кто такой эколог и где он работает;
  • об углеродном следе, глобальном потеплении и карбоновых полигонах;
  • о научных достижениях экологов КФУ;
  • об отходах и их утилизации;
  • о нейронных сетях и об ИИ в экологии
  • и о многом другом.

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