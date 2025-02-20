20 фев 2025

Бизнес-бранч «Что хочет бизнес от юристов сегодня»

Бизнес-бранч «Что хочет бизнес от юристов сегодня»

20 февраля на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с руководителями юридических компаний и обсудим:

  • С каким запросом идет бизнес к юристам: как меняется спрос на услуги в последнее годы;
  • Какие профили юристов востребованы сегодня рынком в большей степени;
  • Насколько активно развивается область авторских прав;
  • Какие механизмы ухода от долгов используют компании и предприниматели;
  • Помощь при банкротствах: чем может помочь юридическая компания.


Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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