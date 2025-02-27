27 фев 2025

Международная конференция «Логистика Будущего»

Международная конференция «Логистика Будущего»

27 февраля в Казани состоится Международная конференция «Логистика Будущего». Темы для обсуждения:

  • Рынок складской недвижимости России и Татарстана;
  • Как меняется логистика сегодня? Автоматизация, роботизация;
  • Тренды в управлении цепями поставок;
  • Как снизить риски повреждения складского оборудования и травматизма на складе;
  • Трудовые ресурсы, проблематика и решение;
  • Инновационные технологии складской автоматизации.

Для профильных игроков рынка (CEO, директора и специалисты по логистике, ритейл, девелопмент, производство, транспортно-логистические операторы) участие в мероприятии осуществляется на бесплатной основе.

Место проведения: Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, 11

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