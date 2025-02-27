27 февраля в Казани состоится Международная конференция «Логистика Будущего». Темы для обсуждения:
Для профильных игроков рынка (CEO, директора и специалисты по логистике, ритейл, девелопмент, производство, транспортно-логистические операторы) участие в мероприятии осуществляется на бесплатной основе.
Место проведения: Гранд Отель Казань, ул. Петербургская, 11
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