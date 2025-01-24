24 янв 2025

Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем — депутатом Государственной Думы РФ

Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем — депутатом Государственной Думы РФ

24 января в 13:30 состоится онлайн-конференция, в прямом эфире которой на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Фаррахов Айрат Закиевич — депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам.

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