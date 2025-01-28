28 янв 2025

Бизнес-бранч «Ресторанный бизнес: голодные игры или скатерть-самобранка?»

Бизнес-бранч «Ресторанный бизнес: голодные игры или скатерть-самобранка?»

28 января на организованном интернет-газетой «Реальное время» бизнес-бранче встретимся с представителями ресторанного бизнеса.

Вопросы к обсуждению:

    • Предварительные итоги года в количественных показателях: динамика потока клиентов, динамика дохода, рост среднего чека. Чем обеспечены эти показатели?
    • Новогодние каникулы рестораторов Казани: оправдались ли ожидания на высокий сезон, какие изменения произошли по сравнению с этим же сезоном в минувшие годы?
    • Недостаток кадров: как решают вопрос татарстанские игроки отрасли, каковы успехи АРиО РТ и какие действия могут облегчить ситуацию?
    • В России растут продажи франшиз фастфудов: во-первых, это избавляет франчайзи от необходимости нанимать официантов, во-вторых, выше рентабельность и больше доход с квадратного метра, чем в классическом ресторане. Справедлива ли эта тенденция в Казани? Как дела у бизнеса, представляющего сектор фастфуда?
    • Как сказывается на состоянии ресторанной отрасли рост ключевой ставки и какие источники способствуют развитию в условиях «золотых» кредитов? Будет ли в этих условиях расти количество открывающихся заведений или сфера «встанет на паузу» с развитием?
    • Девелоперы Татарстана обещают развивать в премиальных жилых комплексах новые гастропространства. Есть ли в Казани место в этой нише? «Съест» ли Казань новые гастропространства в центре, поместятся ли в нише заведения федеральных игроков и не создаст ли это дополнительную конкуренцию?
    • Какие еще тренды в 2025 году будут определять ресторанный бизнес? В том числе и с точки зрения b2c — какая ресторанная мода приходит в Казань в наступившем году?

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    По вопросам участия:

    +7 (843) 222-90-80;

    e-mail: pr@realnoevremya.ru

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