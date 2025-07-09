С 9 по 11 июля в Казани на территории выставочного центра «Казань Экспо» состоится Международная агропромышленная выставка «Агроволга» — единственная выставка в России, объединившая на одной площадке опытно-демонстрационные поля на 48 гектарах, масштабную экспозицию и деловой форум.
«Агроволга» станет площадкой для презентации собственной продукции и технологий, для знакомства с новым и достижениями в различных областях АПК, получения полной информации о новых прогрессивных агротехнологиях и инновациях, мировых тенденциях агропромышленного комплекса.
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