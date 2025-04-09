с 9 по 11 апреля в Казани состоится Российский венчурный форум — крупнейшее событие венчурной индустрии страны. Это место встречи технологических предпринимателей, частных и индивидуальных инвесторов, корпораций и институтов развития.
В этом году на Форуме будут обсуждаться вопросы развития венчурного рынка и поддержки технологического предпринимательства, выхода технологических компаний поздних стадий на PreIPO, инвестиции в стартапы поздней стадии и международные рынки.
Форматы форума:
Площадки проведения:
9 апреля — ОЭЗ «Иннополис»,
10 и 11 апреля — Казань, МВЦ «Казань Экспо».
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