Российский венчурный форум

с 9 по 11 апреля в Казани состоится Российский венчурный форум — крупнейшее событие венчурной индустрии страны. Это место встречи технологических предпринимателей, частных и индивидуальных инвесторов, корпораций и институтов развития.

В этом году на Форуме будут обсуждаться вопросы развития венчурного рынка и поддержки технологического предпринимательства, выхода технологических компаний поздних стадий на PreIPO, инвестиции в стартапы поздней стадии и международные рынки.

Форматы форума:

Деловая программа;

Выставка стартапов и элементов инновационной инфраструктуры;

Индивидуальные встречи инвесторов, стартапов и корпораций;

«Вечерний» РВФ — неформальные встречи и культурная программа.

Площадки проведения:

9 апреля — ОЭЗ «Иннополис»,

10 и 11 апреля — Казань, МВЦ «Казань Экспо».