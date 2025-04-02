Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности

Со 2 по 4 апреля на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится Татарстанский энергетический форум «Энергопром».

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — профессиональная платформа для конструктивного диалога, обмена передовым опытом, презентации новых идей, перспективных технологий и проектов в области энергоресурсоэффективности, внедрения инновационных технологий, привлечения целевых инвестиций, демонстрацией научных достижений, новых разработок, укреплением международных и межрегиональных бизнес-связей, выработки действенных механизмов повышения энергоресурсоэффективности, определяющих перспективы развития взаимовыгодных отношений предприятий и организаций Татарстана с хозяйствующими субъектами российских регионов, зарубежных стран и международного сообщества в целом.

Форум проходит с участием первых лиц республики, представителей федеральных и региональных органов власти, высоких гостей из регионов РФ, стран зарубежья.

Для участников и гостей Форума ежегодно предлагается актуальная деловая программа, панельные дискуссии, круглые столы, конференции, бизнес-встречи, насыщенные содержательными дискуссиями, которые способствуют продвижению перспективных идей и инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В фокусе дискуссий — обсуждение текущего состояния и перспектив устойчивого развития, поиск оптимальных путей решения насущных проблем и использование открывающихся возможностей путем внедрения прогрессивных решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Одно из важных направлений мероприятий Форума является активное вовлечение молодежи — традиционно третий день проводится под лозунгом молодежного дня. В этот день проводится встреча активной студенческой молодежи вузов, техникумов, учащихся старших классов, представителей общественных организаций и объединений с представителями органов власти, руководителями министерств и первых лиц предприятий и организаций Республики Татарстан.



