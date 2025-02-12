12 фев 2025

Специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро»

Специализированная сельскохозяйственная выставка «Казань Агро»

С 12 по 14 февраля в Казани на территории МВЦ «Казань Экспо» состоится ежегодная выставка достижений агропромышленного комплекса — «Казань Агро».

Выставка станет площадкой для демонстрации инновационных решений с возможностью наладить прямые контакты с ведущими производителями. Выставочная экспозиция представляет передовые достижения агропромышленного комплекса в сферах животноводства, растениеводства, пищевой промышленности, сельскохозяйственной техники, упаковки, переработки, хранения и многого другого.

Представленные отрасли агропромышленного комплекса:

  • Техника и запчасти;
  • Животноводство;
  • Растениеводство;
  • Цифровизация;
  • Пищевая промышленность;
  • Упаковка, переработка, хранение;
  • Услуги;
  • Малые формы хозяйствования;
  • Образование и наука.

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