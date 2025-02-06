IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 6 по 8 февраля в Казани пройдет Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш».

Г лавным принципом форума станет практическая работа: встречи, дискуссии, создание договоренностей, обмен идеями, синергия между институциями и людьми из разных стран. Конкретные договоренности, шаги и планы. Это позволит каждому участнику вернуться домой с готовыми решениями по улучшению практик своих бюро, городов и стран.

Темы форума:

«Опыт стран БРИКС»: уникальные панельные сессии о градостроительном опыте стран;

«На воде и у воды»: новая территория для разнообразия городских сценариев жизни;

«Будущее города»: как технологии и инновации изменят наши города уже завтра;

«Больше, чем архитектура»: как музеи, храмы, университеты, и другие культурные институции влияют на развитие креативного мышления и характера;

«Биоклиматическая архитектура»: управление климатом, городским метаболизмом и градоэкологический каркас;

«Образование архитектора» впервые в России выступят представители архитектурных ВУЗов из всех стран БРИКС;

«Отражение идентичности»: сохранение наследия и создание новых смыслов;

«Синергия и сотрудничество»: где, как и с кем объединяться для развития своего городского потенциала;

«Город для человека»: человекоцентричность технологий и архитектурных форм.

Что вас ждет на форуме: