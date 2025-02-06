06 фев 2025

IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 6 по 8 февраля в Казани пройдет Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш».

Главным принципом форума станет практическая работа: встречи, дискуссии, создание договоренностей, обмен идеями, синергия между институциями и людьми из разных стран. Конкретные договоренности, шаги и планы. Это позволит каждому участнику вернуться домой с готовыми решениями по улучшению практик своих бюро, городов и стран.

Темы форума:

  • «Опыт стран БРИКС»: уникальные панельные сессии о градостроительном опыте стран;
  • «На воде и у воды»: новая территория для разнообразия городских сценариев жизни;
  • «Будущее города»: как технологии и инновации изменят наши города уже завтра;
  • «Больше, чем архитектура»: как музеи, храмы, университеты, и другие культурные институции влияют на развитие креативного мышления и характера;
  • «Биоклиматическая архитектура»: управление климатом, городским метаболизмом и градоэкологический каркас;
  • «Образование архитектора» впервые в России выступят представители архитектурных ВУЗов из всех стран БРИКС;
  • «Отражение идентичности»: сохранение наследия и создание новых смыслов;
  • «Синергия и сотрудничество»: где, как и с кем объединяться для развития своего городского потенциала;
  • «Город для человека»: человекоцентричность технологий и архитектурных форм.

Что вас ждет на форуме:

  1. Участие в круглых столах вместе с крупнейшими мировыми экспертами в сфере архитектуры и урбанистики, возможность обменяться опытом и представить лучшие кейсы последних лет, а также договориться о сотрудничестве и совместных проектах;
  2. Возможность из первых уст узнать о ключевых градостроительных решениях и презентовать свои проекты в городском и международном масштабе;
  3. Круглые столы с мировыми экспертами, лекции звездных спикеров, мастер-классы профессионалов в своей области;
  4. Специальная архитектурная детская программа для детей;
  5. Встречи с руководителями лучших архитектурных ВУЗов стран БРИКС, России и Казани, информация про программы обучения, стажировки и другие возможности.

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