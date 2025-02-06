IV Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

С 6 по 8 февраля в Казани пройдет Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш».
Главным принципом форума станет практическая работа: встречи, дискуссии, создание договоренностей, обмен идеями, синергия между институциями и людьми из разных стран. Конкретные договоренности, шаги и планы. Это позволит каждому участнику вернуться домой с готовыми решениями по улучшению практик своих бюро, городов и стран.
Темы форума:
Что вас ждет на форуме:
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