13 дек 2024

Online-конференция с Александром Шадриковым — министром экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

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13 декабря в 12:00 состоится онлайн-конференция, в прямом эфире которой на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Александр Шадриков — министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

Вопросы к обсуждению:

  • Над какими главными задачами работало министерство в 2024 году? Каковы самые важные итоги года в природоохранной деятельности в республике?
  • Есть ли предварительные цифры о том, как улучшились экологические показатели по трем основным природным средам — воздуху, воде и почвам?
  • Цифровизация природоохранной сферы — один из титульных проектов министерства. Как будет дальше развиваться программа и удалось ли добиться каких-либо осязаемых результатов от ее использования?
  • Воздух на севере Казани — одна из главных экологических болей республики. Какова ситуация там сегодня? Сколько жалоб в течение года поступило на качество воздуха в этом районе и каких результатов в решении проблемы удалось добиться к сегодняшнему дню?
  • Самые серьезные нерешенные проблемы, относящиеся к Министерству экологии и природных ресурсов РТ.

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