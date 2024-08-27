27 авг 2024

Бизнес-бранч «Коммерческая недвижимость в ЖК: перспективы, тенденции, инвестиционная привлекательность»

Бизнес-бранч «Коммерческая недвижимость в ЖК: перспективы, тенденции, инвестиционная привлекательность»

27 августа на очередном бизнес-бранче интернет-газеты «Реальное время» встретимся с представителями девелоперских компаний и обсудим вопросы:

  • Среди застройщиков Казани формируется новая практика: не продавать коммерческие площади в жилых комплексах, чтобы самостоятельно влиять на состав инфраструктуры внутри ЖК. Плюсы и минусы такого подхода.
  • Формирование новых торговых коридоров и гастрокластеров в Казани за счет коммерческой инфраструктуры в ЖК: деловой и урбанистический контексты.
  • Как и кем заполнить, чтобы помогало продаже жилья , но и не мешало жителям домов.
  • Как оценить необходимую инфраструктуру для будущих жителей? Влияет ли наличие объектов торговли и услуг на цены и темпы продаж в жилых комплексах? Как сделать объект, привлекательный для арендатора?
  • Развитие стрит-ретейла в пределах центра и в агломерации: разница подходов к управлению, соотношение затрат и окупаемости.

Контакты

По вопросам участия:

+7 (843) 222-90-80;

e-mail: pr@realnoevremya.ru

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