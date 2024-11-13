II Международный форум «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество»

Мероприятие, организованное для укрепления деловых отношений и культурного обмена между Россией и Китаем, пройдет в Казани с 13 по 15 ноября. В рамках форума запланировано более 50 деловых сессий, охватывающих широкий спектр тем: от промышленности и инфраструктуры до образования и культуры. Кроме того, участники смогут принять участие в мастер-классах, двусторонних встречах и насладиться насыщенной культурной программой. Кульминацией деловой программы станет пленарное заседание — «Россия и Китай в глобальной экономической игре».

Помимо деловой и культурной программы, у участников форума будет возможность посетить промышленные объекты, образовательные учреждения, сельскохозяйственные предприятия и объекты здравоохранения в Республике Татарстан.

По словам Раиса (Главы) Республики Татарстан Рустама Минниханова товарооборот между КНР и Республикой Татарстан в прошлом году вырос на 58% и составил 1,6 млрд долларов США, и динамика в этом году продолжается. «Китай остается одним из крупнейших торговых партнеров для Татарстана, предоставляя широкий спектр товаров и услуг, включая машиностроение, электронику, текстильную продукцию и другие отрасли», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Особым событием форума станет международная выставка Russia-China Expo. Здесь международные компании и ведущие игроки рынка экспорта и импорта представят инвестиционные проекты, продукцию и услуги. Кроме того, выставка станет площадкой для B2B встреч.

