Международный форум «РЕБУС 2024»

Международный форум «РЕБУС 2024» в Татарстане пройдет с 14 по 15 ноября. Казань станет местом притяжения экспертов по вопросам управления агломерациями со всего мира. На площадке II Международного форума «РЕБУС 2024» «Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» соберутся участники из Китая, стран СНГ и БРИКС+.

Аудитория «РЕБУС 2024» охватывает широкий круг специалистов, включая представителей госструктур, строительных и девелоперских компаний, архитекторов, а также студентов профильных вузов.

Организаторами форума выступят правительство Республики Татарстан, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан и Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан — при поддержке и участии Министерства строительства и ЖКХ РФ и других федеральных ведомств, институтов развития.

Основной акцент деловой программы форума — на обмене опытом, формировании законодательных предложений и обзоре лучших практик по управлению агломерациями. Участники обсудят нормативно-правовое регулирование, социальные, экономические, экологические, историко-культурные аспекты, а также инфраструктурные и градостроительные вызовы.



