Выставка «Российские дни дизайна и архитектуры»

С 11 по 13 сентября 2024 года в Казани состоится 24 выставка проекта «Российские дни дизайна и архитектуры» — одна из крупнейших международных дизайн выставок отделочных материалов и предметов декора для интерьеров и экстерьеров. Мероприятие ориентировано на дизайнеров, архитекторов, декораторов, начинающих специалистов и мастеров-отделочников.
В 2023 году выставку посетило 2900 человек, среди участников выставки представлено более 150 известных брендов на площади 2500 кв.м.
Регистрационная база региона составляет более 7000 человек.
В сентябре 2024 года посетителей ожидает дизайн-выставка, стильные экспозиции, практические мастер-классы, консультации по отделочным материалам и подбору товаров для ремонта. А для специалистов состоится Форум дизайнеров и архитекторов, с участием известных профессионалов и экспертов в области дизайна и архитектуры.
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