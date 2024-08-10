10 авг 2024

Гонки на электромобилях на кубок АНО «РЕСТАРТ»

10 августа в Казани в рамках фестиваля «Электромобильность» состоятся уникальные гонки на электромобилях на кубок АНО «РЕСТАРТ»

Соревнования пройдут на специальной гоночной трассе KAZANRING Canyon в двух дисциплинах: драг-рейсинг и джимхана. Главный приз — домашняя зарядная станция.

Участие сможет принять любой желающий на своем электрическом или гибридном автомобиле. Регистрация еще открыта, количество мест ограничено.

В программе фестиваля ожидается:

  • Экспозиция новейших электромобилей (Xiaomi, Lotus, Tesla plaid, Avatr, Lixiang, Nio, Hiphi, Evolute i-Jet, УАЗ EVM Pro, LADA Калина и др) .
  • Электро-такси EVOLUTE I-JET с профессиональным пилотом по гоночной трассе.
  • Специальные детские электрические и не только аттракционы и мастер-классы от кид-спейс 6+.
  • Специальный приглашенный гость DG BubbleGum B.

10 августа автодром KAZANRING Canyon, старт с 13:00. 6+

Вход на фестиваль свободный

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