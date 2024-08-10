10 августа в Казани в рамках фестиваля «Электромобильность» состоятся уникальные гонки на электромобилях на кубок АНО «РЕСТАРТ»
Соревнования пройдут на специальной гоночной трассе KAZANRING Canyon в двух дисциплинах: драг-рейсинг и джимхана. Главный приз — домашняя зарядная станция.
Участие сможет принять любой желающий на своем электрическом или гибридном автомобиле. Регистрация еще открыта, количество мест ограничено.
В программе фестиваля ожидается:
10 августа автодром KAZANRING Canyon, старт с 13:00. 6+
Вход на фестиваль свободный
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