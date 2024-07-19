С 19 по 21 июля под Ульяновском пройдет ежегодный пляжный ИТ-фестиваль ULCAMP — фестиваль разработчиков и ИТ-специалистов. ULCAMP проводится уже в 11-й раз, его посещает более 3000 человек.
В программе:
Лекции и дискуссии про код, разработку, науку пройдут на трех площадках: на сцене ULCAMP, на сцене от РТК ИТ, а также на конференции ТТС Open Air'24 by Effort Telecom. Среди спикеров этого года эксперты из Альфа-Банка, Яндекса, Positive Technologies, ООО «РТК ИТ», Postgres Professional, Skillfactory, Mish Product Lab и др.
Серия баркемпов. Здесь спикерами становятся сами участники: нужно заранее заявить доклад и стать экспертом программы. В рамках баркемпов пройдут как традиционные лекции, так и бизнес-игры, мастермайнды и стендапы.
Состязания по 7 видам спорта за Кубок ULCAMP, который организовывает компания MediaSoft. Гости фестиваля могут собрать команду и посоревноваться в футболе, волейболе, стрельбе из арбалета, лука, пистолета, винтовки, а также мини-гольфе. Или пройти испытания индивидуально — в некомандных видах спорта.
Десятки активностей от партнеров ULCAMP — от квизов и настолок до турниров по FIFA и поеданию бургеров. А также катание на парусных яхтах.
Музыкальная программа до самого утра. 19 июля — Alfa Music Night, где выступят DJ Alex Twain, Dj Kradson, группа ДИСКОПРОВОКАЦИЯ и хедлайнер — Найк Борзов. 20 июля, музыкальная программа продолжится: выступят группы ILWT, группа DJ Середина Лета, Богдан Титомир, а также Бахыт Компот, GorillaGun и Стас Экстаз (по приглашению партнера ТТС by Effort Telecom).
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