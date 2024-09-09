09 сен 2024

Международный форум «Kazan Digital Week – 2024»

9 — 11 сентября 2024 года в столице Республики Татарстан г. Казани проводят Международный форум «Kazan Digital Week — 2024».

Миссия Международного форума «Kazan Digital Week — 2024» — содействиев обмене научно-технической информацией, консолидации научнотехнологических активов, способных эффективно решить задачиимпортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

Тематические направления KDW — 2024
— Интеллектуальные транспортные системы;
— Цифровые технологии в государственном управлении;
— Цифровая индустрия 4.0;
— Цифровые технологии в образовании;
— Цифровые технологии в культуре;
— Кибербезопасность нового времени;
— Экосистема финтех;
— Инновации, интегрированные в бизнес;
— Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
— Цифровые технологии в сельском хозяйстве.

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