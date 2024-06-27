27 июн 2024

Online-конференция с Дмитрием Шиллером, Председателем регионального отделения Русского географического Общества в РТ

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27 июня в 14:00 на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Дмитрий Шиллер, Председатель регионального отделения Русского географического Общества в РТ, член Общественного совета Межрегиональной волжско-камской прокуратуры и Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан

Вопросы к обсуждению:

  • Проект «Свободный ток Казанки»: цели, результаты, планы
  • Другая деятельность Российского географического общества в отношении рек и озёр Татарстана
  • Реки и озера как сообщающиеся сосуды: важность комплексной работы

— Один из крупных проектов, которыми вы занимаетесь сейчас совместно с Министерством экологии и природных ресурсов РТ, — «Свободный ток Казанки», расчистка дна и русла реки. Для чего это нужно?

— Вспомним, что такое сообщающиеся сосуды. Когда один из них наполняется, в другом тоже поднимается уровень воды. То же происходит с реками. Но той реки, которая была в понимании наших предков, уже нет. Волга превратилась в каскад водохранилищ: она перегорожена гидроэлектростанциями и водозаборами. Свободного тока нет — а значит, и нет мощности течения. Мы подняли уровень воды — вместе с подпором малых рек. Ведь что такое большая река? Это десятки и сотни малых рек. В свою очередь, малая река — сотни ручьев, которые складываются из сотен родников. Поэтому просто рассматривать какую-то реку в вакууме неправильно.

Раньше реки были большими дорогами, по которым разъезжали, расселялись люди. Все были заинтересованы в расчистке тока, в поддержании этого порядка. Сейчас мы решили социальные и технические задачи, но реки не могут сами себя очищать. Их течение замедлилось, и они больше не могут вымывать из себя мусор, который в них накапливается: листья, упавшие деревья, ветви и т.д. Все это наносится в реку половодьем и при других процессах. Течению не хватает силы, чтобы промыть заторы. Итог — река начинает заболачиваться, уходить и в конечном итоге погибать.

— Есть грустная статистика этого процесса.

— Да. С середины прошлого века только Татарстан потерял около 3 000 водных объектов. На мой взгляд, это очень большая проблема. Раз уж мы вмешались в естественное течение рек, то наша задача — теперь контролировать этот процесс. На Казанке на каждом километре заторы. Самый большой, с которым мы столкнулись, был высотой в 3 метра от уровня воды и шириной в 7 метров! Это была плотная пробка, которая полностью закупорила проход. В прошлом году мы убрали из воды 1700 кубометров таких завалов, очистив реку для свободного тока. Эту историю нужно постоянно поддерживать. И постоянно расчищать реку, потому что она сама не справится!

— Что будет, если этого не делать?

— Если мы не займемся этим прямо сейчас, мы рискуем потерять наши реки, наши уникальные ландшафты. Ведь огромное количество вещей взаимосвязаны в природе. Теряя один водоем, мы запускаем необратимые процессы, которые однозначно повлияют на все окружение региона.

Как это происходит, откуда финансирование, кто работает?

— Финансирование проекта двойное: гранты и госзаказ. В расчистке участвуют нанятые бригады специалистов. Кроме того, мы приглашаем волонтеров, которые в свои выходные дни выезжают в наш лагерь. Люди пилят ветки и деревья, стоя по пояс в воде, вынимают их из воды на берег. Всё вручную, потому что тяжелую технику в эти места не подгонишь ни по воде, ни по берегу. Поэтому работаем летом.

Расскажите о результатах вашей работы по Казанке, пожалуйста.

— В прошлом году мы прошли 23 километра, в нынешнем сезоне к сегодняшнему дню — 9 километров. 1700 кубометров мы подняли из воды в прошлом году. В этом году — уже порядка 900 кубометров. Разобрали несколько очень больших завалов, двигаемся дальше вверх.

А вы ведь поднимаете из Казанки не только упавшие деревья и ветки, но и пластик.

— Да, и масштабы огромные. Я не знаю, как на это реагировать, потому что, кроме как гнев, это не вызывает других эмоций. За прошлый год мы подняли из реки 200 мешков только пластика! Это точно не паводок и точно не из леса зайчик его принес — это дело рук человека. Такое неуважение людей к месту, в котором они живут, поражает до глубины души и вызывает возмущение. Мы убьем реку, если будем так к ней относиться.

Продолжим разговор о реках и озерах республики. Какие еще водные объекты вызывают у вас непосредственный интерес, какие проекты можете упомянуть?

— В первую очередь я очень рад, что удалось запустить проект по Ноксе. Мы в нем участвовали, и теперь он получил федеральную поддержку. Сейчас идет детальное обследование реки, по итогам которого научное сообщество даст рекомендации о том, что и как нужно будет сделать.

Кроме того, нельзя не упомянуть проект по Голубым озерам. Думаю, его реализация не только даст свежий глоток воздуха городу — это еще и уникальный объект экологического туризма. Конечно, здесь нужно еще много работать, но это очень интересно.

Интересных объектов еще множество: наш край очень богат реками и озерами. И о каждом из них можно много говорить с любовью и заботой.

Есть в Татарстане еще огромное Нижнекамское водохранилище, из которого пьет воду четверть населения республики. А на нем стоит столица татарстанской нефтехимии — Нижнекамск. Сильно ли сказывается на состоянии водного объекта близкое расположение такого количества промышленных предприятий?

— Во-первых, на крупных предприятиях, таких как ТАИФ-НК, введены современные системы водоочистки замкнутого цикла. У них есть четкое понимание собственной ответственности за состояние окружающей среды. Они выступают пионерами в деле сохранения водных объектов, вкладывая огромные деньги в эти системы.

Почему РГО вообще уделяет такое внимание экологическим вопросам? Ведь со стороны может показаться, что это не ваша зона ответственности? Вы ведь — про географию?

— Надо понимать, что такое география и чем она занимается. Ведь слово «география» появилось в 276 году до нашей эры, и означало оно «описание земли». А значит, это наука обо всем, что связано и с описанием земли, и с описанием того, как связаны человек и земля, человек и общество, человек и природа. География — это очень многогранная наука, интегративная. Есть экономическая география, физическая, математическая. А есть еще отдельная наука «ландшафтная экология». И это все — тоже география.

География — наука, которая несет понимание взаимосвязанных процессов. А для чего это понимание нужно? Чтобы управлять ими. Ведь неспроста географические общества разных стран всегда работают с властями.

Как еще РГО работает с водными объектами в Татарстане? Вы сейчас говорили о социальном, гуманитарном значении географии. Помнится, вы работали над изучением населенных пунктов, оказавшихся затопленными при образовании Куйбышевского водохранилища. Расскажите, что это была за работа?

— В Татарстане идет активное развитие юннатского движения. Молодые ребята получают в нем навыки исследователей. И мы создали проект, в рамках которого ребята зимой изучали старые карты Татарстана, совмещали их с картами водохранилища — а летом погружались под воду в тех местах, где раньше были деревни. А конкретно — туда, где стояли мечети и церкви. Они поднимали со дна закладные камни этих храмов, передавали их в церкви и мечети, которые стоят рядом сейчас. А на берегах мы ставили памятные знаки.

Вернемся к экологической тематике. В прошлом году был проведен первый сезон проекта реинтродукции сокола-балобана в Татарстане. РГО принимало в этом проекте непосредственное участие. Расскажите, пожалуйста, что будет дальше?

— Балобан — уникальная птица, которая издревле здесь гнездовалась. Но в семидесятых годах прошлого века сокол-балобан ушел из наших мест. Наша задача — вернуть его домой. Мы берем птенцов, ставим их здесь на крыло и ждем, что они вернутся. В этом году продолжаем их выпускать, при поддержке СИБУРа этот проект будет продолжаться дальше. Здесь мы хотим сделать репродуктивную станцию, где будем выводить птиц из яиц.

Вы сегодня много говорили про волонтеров и про юннатов. Расскажите, можно ли человеку «с улицы» влиться в вашу деятельность?

Да, конечно. Особенно все, что касается экологических акций, всевозможных экспедиционных проектов. Мы всегда открыты, и если вас что-то интересует, вы можете к нам обратиться и записаться. Единственное, что вы должны понимать: экспедиция — это не поход! У нее есть четкие задачи и четкий план работ, которые нужно сделать. Например, когда мы исследовали Казанку — нужно было пройти 400 с лишним километров. Протоптать ногами! Собрать необходимый материал, невзирая на погодные условия. Такая экспедиция — это работа! Это не просто на байдарке покататься.

И, наконец, вопросы экопросвещения. РГО традиционно активно в этих вопросах — вы уже упоминали про юннатскую программу.

— Больше скажу: наш юннатский проект с Министерством экологии — очень перспективный. В нем и лично министр заинтересован, потому что видит в нем кадровый резерв. Это история о людях, которые с малых лет заявили, что любят окружающий мир. И уже сейчас начинают себя искать в этом вопросе и пытаться себя реализовать. К моменту поступления в вуз у них будет уже четко сформулированная цель и понимание того, где они будут, что будут делать и над чем работать. А наши ребята с детства четко понимают: хотят быть исследователями, экологами, учеными. И это здорово!

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