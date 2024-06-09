II Международный форум министров образования

В Казани 10–11 июня на площадке Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк им. Башира Рамеева» пройдет второй Международный форум министров образования «Формируя будущее». Мероприятие организовано Минпросвещения России, Правительством Республики Татарстан и Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

На форум приглашено более 100 представителей зарубежных государств, среди них иностранные министры общего и высшего образования.

В мероприятии примут участие Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.



В рамках деловой программы форума участники обсудят темы, касающиеся актуальных вызовов международной образовательной среды, системы ценностей, воспитания, оценки качества и доступности образования. Они также обменяются мнениями о роли образования в развитии экономики, об особенностях работы с молодежью, детьми с ОВЗ.

Кроме того, в рамках форума состоится встреча министров образования стран — участниц БРИКС, где подведут итоги развития межгосударственного объединения в области просветительских проектов на фоне глобальных мировых вызовов.

Всего в работе форума примет участие более 1000 человек.