24 апр 2024

Бизнес-бранч «Развитие городов: как спланировать удобные для жизни новые районы»

Бизнес-бранч «Развитие городов: как спланировать удобные для жизни новые районы»

24 апреля в 11:30 интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч «Развитие городов: как спланировать удобные для жизни новые районы».

Основные тезисы встречи:

  • Инструменты и органы планирования городского пространства на примерах российского и зарубежного опыта;
  • Как органы публичной власти помогают планировать развитие территории и какие вопросы к ним возникают у девелоперов. Как муниципалитету и девелоперу договориться о развитии инфраструктуры;
  • Проблемы развития зон с особыми условиями использования территорий: варианты решения и примеры удачных проектов

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