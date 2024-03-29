29 мар 2024

Online-конференция с Айратом Фарраховым, депутатом Государственной Думы РФ восьмого созыва

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29 марта в 12:30 состоится онлайн-конференция, где в прямом эфире на вопросы читателей интернет-газеты «Реальное время» ответит Айрат Фаррахов, депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва.


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