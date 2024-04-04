Лекторий TRIBE-НЕДВИЖИМОСТЬ: искусство продажи на высокий чек

Лекторий TRIBE-НЕДВИЖИМОСТЬ: искусство продажи на высокий чек представляет собой уникальное событие, объединяющее ведущих экспертов в области недвижимости для обсуждения ключевых стратегий и тактик, необходимых для успешной работы.

Место проведения: Национальная библиотека РТ, конференц-зал, г. Казань.

Дата: 4 апреля 2024 года.

Время: 9:00-09:40 — регистрация, кофе-брейк, 10:00-13:30 — лекторий, ответы на вопросы.

13:30-14:00 — кофе-брейк, нетворкинг.

Формат мероприятия: в рамках лектория будет представлен ряд презентаций, а также мастер-классы от приглашенных спикеров, которые поделятся своим опытом и лучшими практиками.

Основная тема: Ключевые стратегии успешной работы риелтора в секторе элитной недвижимости, которые усилят профессионализм, репутацию и кратно увеличат доход.

Программа:

— Мета-роcкошь. Возможности брокеров по недвижимости.

Как определить потребности и желания покупателей в премиальном секторе, примеры успешных кейсов.

— Девелопмент высокого класса.

Как продавать через детали проекта?

— Сопротивление изменениям. Правила игры на рынке недвижимости сегодня для специалиста в премиум-сегменте.

Эффективные стратегии для личной работы и привлечения клиентов.

— Новые тенденции в архитектуре. Казань — город возможностей.

Текущие тренды, спрос, особенности.

— О коллаборациях. Выгодные сценарии сотрудничества риелторов и дизайнеров в сегменте дорогой недвижимости.

Как представить элитную недвижимость так, чтобы она вызывала желание у покупателей.

Ключевые спикеры конференции:

— Марина Юсова — основатель TRIBE Лекторий и TRIBE Развитие территорий, 12 лет в недвижимости, профессиональный брокер, консультант девелоперов в сегменте премиального жилья, создатель фильмов о недвижимости и архитектуре, основатель медиа об элитной недвижимости и архитектуре TRIBE, член экспертного совета премии мэра Москвы на лучший реализованный проект в сфере недвижимости.

— Елена Фаттахова — коммерческий директор девелоперской компании «Авторы».

— Гульназ Шарифулина — бизнес-тренер, коуч FCI, основатель консалтинговой компании GPARTNERS, эксперт авторских курсов, игропрактик и модератор бизнес-школы Сколково.

— Алина Ахметова — главный архитектор федеральной девелоперской компании «Унистрой», архитектор с 15-летним стажем, специализация в области комплексного освоения территории и развития продукта. Спикер на федеральных архитектурно-строительных форумах.

— Оксана Шейх — основатель студии архитектуры и дизайна Оксаны Шейх, г. Казань. Соучредитель и руководитель архитектурной компании А2z (Эйтузет). Спикер Русской недели дизайна, АРХ Москва.

Модератор Татьяна Терентьева — сооснователь коммуникационного агентства «Авторские бренд-стратегии», брокер по недвижимости, эксперт по коммуникационным стратегиям, персональному брендингу по программе ВШУ Сколково «Личный бренд. Стратегия продвижения», имидж-психолог.