06 мар 2024

Бизнес-бранч «Развитие экосистемы электротранспорта и зарядной инфраструктуры»

Бизнес-бранч «Развитие экосистемы электротранспорта и зарядной инфраструктуры»

6 марта интернет-газета «Реальное время» проведет бизнес-бранч «Развитие экосистемы электротранспорта и зарядной инфраструктуры».

Основные тезисы встречи:

  • Сложности и возможности рынка (непопулярность авто, сложности в подключении в МКД)
  • Зарядная сервисная инфраструктура для электротранспорта в новых ЖК при строительстве и реконструкции домов
  • Как «подружить» владельцев электрокаров и обычных авто

Календарь

Все мероприятия