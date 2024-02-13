13 фев 2024

Конференция "Как стать сервис-провайдером в инфобезе"

Конференция

13 февраля в Казани для собственников и директоров сервисных ИТ-компаний пройдет конференция «Как стать сервис-провайдером в инфобезе».

Темы выступлений:

  • Перспективы ИБ-аутсорсинга в РФ
  • Зачем бизнесу ИБ-аутсорсинг? Опыт заказчика
  • Как стать сервис-провайдером и успешно продавать услугу ИБ-аутсорсинга?


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