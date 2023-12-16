Online-конференция с Владиславом Кочетковым, президентом-председателем правления ФГ «Финам»

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16 декабря в 12:00 гостем online-конференции «Реального времени» станет президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков.

Тезисы к обсуждению:

текущее состояние российского и глобального фондового рынка;

прогнозы развития до конца года и в более долгосрочной перспективе;

основные экономические тренды;

развитие национального и регионального рынков брокерских услуг.

13:36 Кочетков пожелал всем удачи, здоровья и уверенного взгляда в будущее. «Убытки, как правило, возникают от страха», — сказал он и призвал инвесторов быть смелыми.

13:32 Введение единой валюты может затягиваться на десятилетия. Фантазировать можно как угодно, жизнь покажет, отметил он.

13:31 Некий блокчейн, распределенный между всеми участниками БРИКС, может быть создан — Кочетков.

13:27 В Санкт-Петербурге 4 биржи. Говоря о них, председатель правления ФГ «Финам» назвал самой развитой по технологиями является биржа СПБ. Биржа «Санкт-Петербург» пока не проводит торговлю. Интересна тем, что на ней все процессы можно выстроить с нуля.

13:26 По 20% сотрудников российских компаний работают не на бизнес, а на ЦБ. Таким образом ЦБ обеспечивает стабильность, рассказал Кочетков.

13:25 Регуляторная нагрузка в России высокая, отметил он.

13:24 ЦБ почти в режиме онлайн контролирует сегодня всех игроков, подчеркнул он. Не факт, что система страхования счетов вообще нужна.

13:21 В России больше 95% рынка консолидировано крупнейшими компаниями. Систему страхования инвестиционных счетов создают они — Кочетков.

13:18 Мы находимся по большому счету в состоянии войны. Какие появятся новые санкции, мы знать не можем. Новых жестких санкций, скорее всего, не будет, но может произойти все что угодно. Риска перегрева на российском рынка пока нет, рассказал Кочетков.

13:17 Если на рынке много денег, появляется больше компаний, готовых их взять. Результат в среднем будет положительным. Нет сейчас переполненного рынка, сказал Кочетков.

13:15 О риске возникновения коллапса на фондовом рынке: «Пока рынок не выглядит перегретым».

13:15 Многие брокеры расширяют штат, отметил он.

13:13 Скорее всего, рекорд заработка брокеров в этом году будет. У многих брокеров исторический максимум по доходом в этом году, в следующем году возможен новый рекорд, сказал Кочетков.

13:09 Создать портфель, который принесет доход, можно, вложив от 300 тысяч рублей, поделился мнением председатель правления ФГ «Финам».

13:07 С портфелем 25 тысяч рублей Кочетков бы сейчас активных действий не предпринимал. Возможно, половину вложил бы в ВДО.

13:06 Средний размер зафондированного счета — 25-27 тысяч рублей, сказал Кочетков.

13:05 Частные инвесторы внимательнее следят за компаниями, в бумаги которых инвестируют. Блоги собратьев по рынку сегодня вызывают больше доверия, чем брокерская аналитика, рассказал он.

13:04 Общее количество сделок растет, несмотря на то, что частный инвестор стал менее активен с точки зрения количества денег.

13:03 Уровень маржинальной торговли только во втором полугодии восстановится на уровня до начала СВО, сказал он.

13:02 Российский частный инвестор стал значительнее менее спекулятивен, отметил Кочетков.

13:00 На российском рынке остались только частные инвесторы. Недружественные инвесторы ушли, сказал Кочетков. Частные инвесторы предпочитают ВДО.

12:59 Объем на одного эмитента составит 3-5 млрд рублей, прогнозирует он.

12:59 Появляются новые отрасли, можно создавать более качественный портфель с точки зрения диверсификации — Кочетков.

12:56 На новые IPO привлекут деньги разные компании, например, IT. У самого ФГ «Финам» с IT компаниями подписано два мандата.

12:55 Он ожидает рекордного числа IPO в штуках в следующем году — 30-50 новых размещений. На рынке есть инвесторы, не хватает инвестиционных идей. Российский рынок маленький. На новые компании инвесторы смотрят с интересом.

12:54 Универсального принципа привлечения денег в бизнес еще никто не придумал в мире — Кочетков.

12:52 Для относительно крупных компаний есть вариант размещения облигаций.

12:50 IPO — для крупного бизнеса. У компании должна быть история, аудированная отчетность минимум за три года, сказал Кочетков. Любое ИП не должно легко становится ООО, нужны другие инструменты, например, Pre-IPO.



12:48 Инфляция должна быть управляемой. В чистом виде инфляция в экономике есть всегда, сказал Кочетков.

12:46 Борьба с инфляций как с ростом цен часто привязана к электоральным циклом, отметил он. Отрицательное отношение — это момент психологии, люди недовольны, когда видят рост цен в магазинах.

12:45 Кочетков привел пример иранского фондового рынка. Там чаще инвестируют не в недвижимость, как в России, а в землю.

12:44 Кочетков ожидает новые повышения ставки. К концу следующего года она вряд ли опустится ниже 14-15%.

12:43 Есть инфляция рабочей силы, зарплаты растут достаточно быстро. Инструментов в текущей действительности, кроме ключевой ставки, немного, подчеркнул Кочетков.

12:42 «Мы склонялись к тому, что ставка вырастет до 17%, инфляция остается высокой», — председатель правления ФГ «Финам».

12:42 Инвесторы, которые заходили на рынок по низкой ставке, не снимаются в моменте и остаются на рынке, отметил Кочетков.

12:41 Инфляция и усложнение вывода денег из России повлияли на увеличение среднего счета клиентов.

12:40 В России дешевые юани. Используя юань, можно увеличивать доходность в 4-5 раз — Кочетков.

12:37 Среди клиентской базы ФГ становится больше миллиардеров. С точки зрения ритейловой базы больший акцент делается на ИИ.

12:36 Средний счет ФГ вырос в три раза, рассказал он

12:35 По словам Кочеткова, у ФГ «Финам» порядку полумиллиона клиентов

12:34 Кочетков рассказал, что владеет несколькими сотнями млрд рублей.

12:31 Он отметил, что объемы торгов на фондовом рынке возрос на уровень до начала СВО.



12:30 Кочетков: на Совете московской биржи обороты «Финамо» стабильно составляют больше 5 трлн рублей в месяц. Доля в торгах физических лиц превышает 30%.

12:29 «Реальное время» ведет текстовую трансляцию online-конференции с Владиславом Кочетковым, председателем правления ФГ «Финам».





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