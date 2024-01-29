VI специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК «ТатАгроЭкспо»

С 29 по 31 января на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится VI специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК — «ТатАгроЭкспо».

В течение трёх дней более 200 компаний из различных регионов России продемонстрируют свою продукцию, технологии и решения для эффективного земледелия и животноводства на площади 25 тысяч квадратных метров. Главная идея мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений предприятий.

Традиционно выставку будет сопровождать обширная деловая программа, которая охватит все основные направления АПК. Центральным событием деловой программы станет расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, в котором примут участие руководители министерств и ведомств, главы районов, а также руководители агрохолдингов Республики Татарстан.

Выставка «ТатАгроЭкспо» станет площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, представителей науки, бизнеса и отраслевых министерств и ведомств, обмена передовым опытом и повышения профессионального уровня специалистов АПК, переговоров с потенциальными партнёрами и презентации новых проектов.