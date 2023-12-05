5-7 декабря в Казани пройдет международный архитектурно-строительный форум «КАЗАНЫШ». Форум организуется в преддверии Саммита стран БРИКС и впервые пройдет на таком высоком уровне. На форуме ожидаются спикеры из 20 стран мира, в первую очередь участников и кандидатов на участие в БРИКС: Индии, Китая, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других. Главной темой станет развитие городов и поиск необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.