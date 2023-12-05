05 дек 2023

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

Международный архитектурно-строительный форум «Казаныш»

5-7 декабря в Казани пройдет международный архитектурно-строительный форум «КАЗАНЫШ». Форум организуется в преддверии Саммита стран БРИКС и впервые пройдет на таком высоком уровне. На форуме ожидаются спикеры из 20 стран мира, в первую очередь участников и кандидатов на участие в БРИКС: Индии, Китая, Аргентины, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и других. Главной темой станет развитие городов и поиск необходимого баланса между активным международным сотрудничеством и сохранением идентичности каждого уникального места.

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