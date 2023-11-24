Гаражка издательства МИФ

с 24 по 26 ноября в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет фестиваль «ТЕКСТ», а вместе с ним — Гаражка издательства МИФ. Гаражка будет работать в холле Национальной библиотеки РТ (ул. Пушкина, 86) с 11:00 до 20:00.

МИФ приготовит свои новинки и бестселлеры — приходите пополнить книжную полку для уютных осенних вечеров и присмотреть подарки к Новому году. Будут книги по бизнесу, психологии, искусству и культуре, полюбившиеся серии «Мифы от и до» и «Главное в истории». И, конечно, вас ждут детективы, фэнтези и классика в оформлении современных иллюстраторов от МИФ.Прозы, комиксы, художественная и научно-популярная литература для малышей и детей постарше.

Также приглашаем вас на лекции от авторов МИФа, художника Дмитрия Горелышева и иллюстратора Насти Штарк, — обратите внимание, на лекции нужно зарегистрироваться.

25 ноября, 13:00

«Зачем рисовать на улице»

Дмитрий Горелышев

Почему художнику может быть интересно — и полезно — работать вне стен квартиры, вуза или мастерской? Об этом узнаем на лекции Дмитрия Горелышева. Дмитрий расскажет о том, что на улице можно рисовать и как — пейзаж, архитектуру, объекты, случайных людей, а еще поделится личными наблюдениями и покажет конкретные упражнения для рисования на улице.

О спикере:

Дмитрий Горелышев — художник, художественный руководитель «Простой школы». Старший преподаватель кафедры академического рисунка и кафедры коммуникативного дизайна РГХПУ им. С.Г. Строганова. Преподаватель Британской высшей школы дизайна. Создатель и модератор виртуального Музея рисунка. Автор книг «Простое рисование. Упражнения для развития и поддержания самостоятельной рисовальной практики» и «Простое рисование: фигура человека».

Регистрация: https://nbrt.timepad.ru/event/2660185/

26 ноября, 14:30

Иллюстратор и соцсети: как заниматься продвижением, когда все меняется

Настя Штарк

На лекции Насти Штарк будем разбираться, как художникам, иллюстраторам — возможно, всем творческим людям — работать с социальными сетями сегодня. Поговорим о том, как приходится расширять компетенции, чтобы увеличить или хотя бы сохранить охваты, о моделях позиционирования иллюстраторов в соцсетях и о том, как перейти от количества аудитории — к качеству.

Спикер:

Настя Штарк — иллюстратор с коммерческой практикой более 9 лет, автор книги «Dark-персонажи Насти Штарк». Настя работает в разных техниках: графика, диджитал, акварель. Создает книжную, журнальную и рекламную иллюстрацию, помогает другим иллюстраторам составить свое портфолио.

Регистрация: https://nbrt.timepad.ru/event/2660349/

Полная программа фестиваля «ТЕКСТ»:

https://telegra.ph/Programma-festivalya-TEKST-11-06



