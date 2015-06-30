Проект «Гостеприимство. Перезагрузка 3.0»

С 30 июня по 3 июля 2015 года АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» совместно с ГК "Линия Вкуса" при поддержке Правительства Республики Татарстан проводит масштабное обучение сотрудников объектов общественного питания Республики Татарстан с целью повышения клиентоориентированности и качества сервиса в рамках ежегодного проекта «Гостеприимство. Перезагрузка 3.0». В 2015 году данный проект посвящен сфере питания.
Обучение проводится на бесплатной основе лучшими практиками ресторанного рынка России, участие в нем обязательно и настоятельно рекомендуется к прохождению максимальным количеством работников сферы питания. Приглашаем принять участие в данном проекте как руководителей, так и сотрудников предприятий общественного питания:
30 июня 2015 года обучение пройдет для управляющих и топ-менеджмента предприятий общественного питания (место проведения – ГТРК «Корстон»)
1-3 июля 2015 года обучения сотрудников предприятий общественного питания (официанты, хостес, супервайзеры, бармены) (место проведения – «Казань Арена»)
2-3 июля обучение поваров и работников кухни предприятий общественного питания (место проведения – «Казань Арена»)
В приложении находятся следующие документы:
По итогам обучения всем участникам будут выданы сертификаты.
Электронная регистрация возможна на сайте. Для этого кликните на центральный баннер и заполните нужное поле занимаемой вами позиции. Электронная регистрация также возможна по ссылке.
Контактное лицо по обучению сотрудников объектов питания Скурихина Вероника или Анастасия Романова тел. +7 843 2361651 , +7 843 2362071 , а также Юлия Булейко 89172485999
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