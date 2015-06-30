Проект «Гостеприимство. Перезагрузка 3.0»

С 30 июня по 3 июля 2015 года АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» совместно с ГК "Линия Вкуса" при поддержке Правительства Республики Татарстан проводит масштабное обучение сотрудников объектов общественного питания Республики Татарстан с целью повышения клиентоориентированности и качества сервиса в рамках ежегодного проекта «Гостеприимство. Перезагрузка 3.0». В 2015 году данный проект посвящен сфере питания.

Обучение проводится на бесплатной основе лучшими практиками ресторанного рынка России, участие в нем обязательно и настоятельно рекомендуется к прохождению максимальным количеством работников сферы питания. Приглашаем принять участие в данном проекте как руководителей, так и сотрудников предприятий общественного питания:

рестораны любого класса (Премиум, кэжуал и пр)

рестораны/кафе при гостиницах, хостелах и иных средствах размещения

кафе

бары

фаст-фуды

кэйтеринговые компании

кафе/бары с нестандартным обслуживанием или специализирующимся на дополнительных услугах;

точки питания масс-маркетов, спортивных объектов и иных профильных объектов

30 июня 2015 года обучение пройдет для управляющих и топ-менеджмента предприятий общественного питания (место проведения – ГТРК «Корстон»)

1-3 июля 2015 года обучения сотрудников предприятий общественного питания (официанты, хостес, супервайзеры, бармены) (место проведения – «Казань Арена»)

2-3 июля обучение поваров и работников кухни предприятий общественного питания (место проведения – «Казань Арена»)

В приложении находятся следующие документы:

официальное приглашение Председателя государственного комитета Республики Татарстан по туризму;

презентация с программой обучения, расписанием и информацией о спикерах;

заявка на участие в проекте.

По итогам обучения всем участникам будут выданы сертификаты.



Электронная регистрация возможна на сайте. Для этого кликните на центральный баннер и заполните нужное поле занимаемой вами позиции. Электронная регистрация также возможна по ссылке.



Контактное лицо по обучению сотрудников объектов питания Скурихина Вероника или Анастасия Романова тел. +7 843 2361651 , +7 843 2362071 , а также Юлия Булейко 89172485999



Не пропустите такое событие!



На одной площадке соберутся все представители ресторанной индустрии, и у вас есть возможность увидеть всех, построить коммуникации с другими профессионалами и зарядиться невероятной энергией! Ждем профессионалов и всех желающих стать лучше в своем деле, а также узнать больше в одной из самых красивейших профессий мира!