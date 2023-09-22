Конференция для автодилеров Приволжского федерального округа в Казани

Компания Авто.ру проведет конференцию для автодилеров Приволжского федерального округа в Казани (18+). Тема этого года — подведение итогов 2022 года, разбор лучших кейсов и современных высокоэффективных инструментов для дилеров.

На мероприятии будет обсуждаться динамика автобизнеса в ПФО. Эксперты подробно расскажут и обсудят трансформацию автомобильного рынка за прошедший год и поделятся лучшими инструментами дилерского маркетинга для привлечения и обработки трафика.

Среди выступающих топ-менеджеры Авто.ру, ТТС, Аларм Моторс, еКредит и другие. Спикеры конференции раскроют секреты эффективного управления складом в автобизнесе, актуальную региональную аналитику и поделятся советами по привлечению и работе с трафиком. Конференция будет полезна маркетологам, руководителям отделов продаж и директорам дилерских центров.

В программе:

Приветственное слово, открытие конференции

Спикер: Рустам Гатауллин, Руководитель группы ПФО Авто.ру

Авто.ру для дилеров. Аналитика и рекомендации

Спикер: Алёна Иноземцева, Руководитель отдела продаж и развития дилеров Авто.ру

Тенденции автобизнеса: тормозить нельзя разгоняться

Спикер: Артем Самородов, Эксперт в дилерском бизнесе, автор телеграм-канала Pro Trade In & Автобизнес

Деньги вперёд: что происходит с рынком — основные тренды и финансовые прогнозы

Спикер: Кирилл Ларин, Основатель и генеральный директор платформы еКредит

Набираем обороты: масштабируем бизнес без собственных вложений

Спикер: Рустам Аюпов, Директор направления автомобилей с пробегом«Диалог Авто»

Маркетинг 360°: что нужно не забыть отличному маркетологу

Спикер: Виталий Шония, Заместитель директора по маркетингу ТТС

Курс на успех: чему и где учиться профессионалам автобизнеса

Спикер: Дарья Челядинова, Руководитель Академии СМ.Expert и Авто.ру

Индекс клиентского сервиса: как не упустить клиента с первого звонка

Спикер: Алексей Солонович, Руководитель направления цифрового развития ГК «Аларм-Моторс»

Сколько автодилер теряет денег от устаревшего взгляда на маркетинг?

Спикер: Анна Касьян, Эксперт Академии CM.Expert и Авто.ру



Адрес: Vasilchuki Chaihona № 1, Московская улица, 20



