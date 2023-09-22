Конференция для автодилеров Приволжского федерального округа в Казани

Компания Авто.ру проведет конференцию для автодилеров Приволжского федерального округа в Казани (18+). Тема этого года — подведение итогов 2022 года, разбор лучших кейсов и современных высокоэффективных инструментов для дилеров.
На мероприятии будет обсуждаться динамика автобизнеса в ПФО. Эксперты подробно расскажут и обсудят трансформацию автомобильного рынка за прошедший год и поделятся лучшими инструментами дилерского маркетинга для привлечения и обработки трафика.
Среди выступающих топ-менеджеры Авто.ру, ТТС, Аларм Моторс, еКредит и другие. Спикеры конференции раскроют секреты эффективного управления складом в автобизнесе, актуальную региональную аналитику и поделятся советами по привлечению и работе с трафиком. Конференция будет полезна маркетологам, руководителям отделов продаж и директорам дилерских центров.
В программе:
Приветственное слово, открытие конференции
Спикер: Рустам Гатауллин, Руководитель группы ПФО Авто.ру
Авто.ру для дилеров. Аналитика и рекомендации
Спикер: Алёна Иноземцева, Руководитель отдела продаж и развития дилеров Авто.ру
Тенденции автобизнеса: тормозить нельзя разгоняться
Спикер: Артем Самородов, Эксперт в дилерском бизнесе, автор телеграм-канала Pro Trade In & Автобизнес
Деньги вперёд: что происходит с рынком — основные тренды и финансовые прогнозы
Спикер: Кирилл Ларин, Основатель и генеральный директор платформы еКредит
Набираем обороты: масштабируем бизнес без собственных вложений
Спикер: Рустам Аюпов, Директор направления автомобилей с пробегом«Диалог Авто»
Маркетинг 360°: что нужно не забыть отличному маркетологу
Спикер: Виталий Шония, Заместитель директора по маркетингу ТТС
Курс на успех: чему и где учиться профессионалам автобизнеса
Спикер: Дарья Челядинова, Руководитель Академии СМ.Expert и Авто.ру
Индекс клиентского сервиса: как не упустить клиента с первого звонка
Спикер: Алексей Солонович, Руководитель направления цифрового развития ГК «Аларм-Моторс»
Сколько автодилер теряет денег от устаревшего взгляда на маркетинг?
Спикер: Анна Касьян, Эксперт Академии CM.Expert и Авто.ру
Адрес: Vasilchuki Chaihona № 1, Московская улица, 20
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