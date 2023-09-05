5 сентября в Казани пройдет конференция «Бизнес со странами БРИКС». Цель встречи объединить и познакомить представителей российского бизнеса с особенностями правовой и банковской системами БРИКС, рассказать о возможностях работы в данной юрисдикции,
а также подробно рассмотреть вопрос маркетингового продвижения на данном рынке.
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