05 сен 2023

Конференция «Бизнес со странами БРИКС»

Конференция «Бизнес со странами БРИКС»

5 сентября в Казани пройдет конференция «Бизнес со странами БРИКС». Цель встречи объединить и познакомить представителей российского бизнеса с особенностями правовой и банковской системами БРИКС, рассказать о возможностях работы в данной юрисдикции,
а также подробно рассмотреть вопрос маркетингового продвижения на данном рынке.

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