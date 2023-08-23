Форум «Дни Ритейла в Приволжье»

23 — 25 августа 2023 года в Уфе состоится Межрегиональный форум бизнеса и власти «Дни ритейла в Приволжье» — отраслевое мероприятие для профессионалов и экспертов в сфере розничной торговли в Приволжском федеральном округе. Организаторами Форума являются Минпромторг России, Правительство Республики Башкортостан и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Участники Форума обсудят текущую ситуацию на розничном рынке и современные тренды розничной торговли. В Форуме примут участие федеральные и региональные ритейлеры, поставщики потребительской продукции, эксперты потребительского рынка, органы государственной власти. Форум «Дни ритейла в Приволжье» входит в цикл межрегиональных мероприятий в рамках подготовки к ежегодному Международному форуму бизнеса и власти «Неделя Ритейла».

