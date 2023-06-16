16 июн 2023

Online-конференция с генеральным директором АО «ТАИФ-НК» Максимом Новиковым

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В прямом эфире 16 июня на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Максим Новиков — генеральный директор АО «ТАИФ-НК».

Вопросы к обсуждению:

  • АО «ТАИФ-НК» — 25 лет: компания образца 1998 года и сегодня — в чем отличия?
  • Ключевые события в истории компании;
  • Инновации и достижения: с какими результатами АО «ТАИФ-НК» подходит к юбилею?
  • Есть ли куда еще расти, развиваться и в чем совершенствоваться современной нефтепереработке?
  • Промышленность и спорт — что их объединяет?

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