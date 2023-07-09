09 июл 2023

Всероссийский автопробег "Малоэтажная Россия"

Всероссийский автопробег

С 9 по 13 июля Федерация ИЖС организует Всероссийский автопробег «Малоэтажная Россия».

Его цель — популяризация качественного частного домостроения. Маршрут пройдет через семь городов России.

Амбассадором проекта выступает пятикратный чемпион Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира в составе сборной России Данис Зарипов.

Присоединяйтесь ко Всероссийскому автопробегу «Малоэтажная Россия»! Увеличьте свою экспертность в отрасли ИЖС вместе с нами.

Генеральный партнер: ООО СК «Техно-Ремонт»

Реклама. АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства».

Контакты

По вопросам участия в Автопробеге звоните по номеру 8 (843) 267-22-29

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