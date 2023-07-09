С 9 по 13 июля Федерация ИЖС организует Всероссийский автопробег «Малоэтажная Россия».
Его цель — популяризация качественного частного домостроения. Маршрут пройдет через семь городов России.
Амбассадором проекта выступает пятикратный чемпион Кубка Гагарина, трехкратный чемпион мира в составе сборной России Данис Зарипов.
Присоединяйтесь ко Всероссийскому автопробегу «Малоэтажная Россия»! Увеличьте свою экспертность в отрасли ИЖС вместе с нами.
Генеральный партнер: ООО СК «Техно-Ремонт»
Реклама. АНО «Центр развития и популяризации деятельности застройщиков индивидуального жилищного строительства».
По вопросам участия в Автопробеге звоните по номеру 8 (843) 267-22-29
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.