Выставка «Всероссийский день поля — 2023»

6-9 июля 2023 года в МВЦ «Казань Экспо» состоится «Всероссийский день поля». Крупнейшая выставка достижений отечественного АПК в реальных полевых условиях традиционно пройдет под эгидой Минсельхоза России. Мероприятие соберет на одной площадке региональные органы управления АПК, представителей крупного и среднего бизнеса, фермеров из разных регионов страны.
Ключевыми задачами выставки являются демонстрация эффективности новых технологий в условиях реального производства, создание условий для диалога между бизнесом и Минсельхозом России, обмен передовым опытом и результатами исследований в отрасли.
Общая площадь выставки составит более 40 га. Основная часть деловой программы пройдет в помещении международного выставочного центра «Казань Экспо». В пленарном заседании, многочисленных круглых столах и дискуссиях примут участие руководство Минсельхоза России, первые лица ведущих аграрных предприятий страны, губернаторы и представители сельхозведомств регионов России, отраслевых ассоциаций и агрохолдингов, банков, страховых компаний, вузов, НИИ.
Сама демонстрация новейших достижений в растениеводстве и технике займет прилегающие к выставочному центру территории. В реальных полевых условиях аграрии покажут работу современных образцов сельскохозяйственной техники, уникальные средства производства, передовые технологии возделывания, современные сорта сельскохозяйственных культур, новейшие разработки в области селекции, агрохимии и защиты растений. На площади 4,8 тыс. кв. м размещены делянки с 280 сортоиспытательных образцов зерновых и кормовых культур.
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