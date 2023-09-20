20 сен 2023

Международный форум Kazan Digital Week – 2023

Международный форум Kazan Digital Week – 2023

С 20 по 22 сентября в Казани пройдет международный форум Kazan Digital Week — 2023.

Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.

Kazan Digital Week – 2023 включает выставочную экспозицию, пленарные заседания, рабочие секции, круглые столы, технические визиты, дискуссии, мастер-классы, обширную культурную программу.

Мероприятия структурированы по 10 тематическим направлениям:

  • Интеллектуальные транспортные системы;
  • Цифровые технологии в сфере государственного управления;
  • Цифровая индустрия 4.0;
  • Кибербезопасность нового времени;
  • Экосистема финтеха;
  • Инновации, интегрированные в бизнес;
  • Цифровые технологии в сфере здравоохранения и медицины;
  • Цифровые технологии в сфере образования;
  • Цифровые технологии в сфере культуры;
  • Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.


Календарь

Все мероприятия