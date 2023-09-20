С 20 по 22 сентября в Казани пройдет международный форум Kazan Digital Week — 2023.
Миссия форума — содействие в обмене научно-технической информацией, консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечить технологический суверенитет и суверенитет данных как основу лидерства Российской Федерации в международном сотрудничестве.
Kazan Digital Week – 2023 включает выставочную экспозицию, пленарные заседания, рабочие секции, круглые столы, технические визиты, дискуссии, мастер-классы, обширную культурную программу.
Мероприятия структурированы по 10 тематическим направлениям:
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