11 окт 2023

Международный форум «Российская энергетическая неделя»

Международный форум «Российская энергетическая неделя»

С 11 по 13 октября в Москве пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя».

Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:

  • газовой отрасли;
  • нефтяной отрасли;
  • угольной отрасли;
  • нефтехимии;
  • электроэнергетики;
  • атомной энергетики;
  • гидроэнергетики;
  • энергетики на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ);
  • энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.

В рамках Российской энергетической недели обсуждаются вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также темы, связанные с импортозамещением, цифровой трансформацией, энергопереходом и ситуацией вокруг климатических вопросов.

Календарь

Все мероприятия