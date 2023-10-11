С 11 по 13 октября в Москве пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя».
Цель Форума — демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики. Форум станет площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития:
Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли.
В рамках Российской энергетической недели обсуждаются вопросы развития электроэнергетики, нефтегазовой, химической, газовой и угольной промышленности, а также темы, связанные с импортозамещением, цифровой трансформацией, энергопереходом и ситуацией вокруг климатических вопросов.
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