24 май 2023

Бизнес-бранч "Как повысить ценность объекта коммерческой недвижимости"

Бизнес-бранч

Грамотное управление недвижимостью способно дать максимальную прибыль владельцу и максимальную пользу арендатору. Как спланировать эффективную модернизацию объекта по увеличению этой прибыли — обсудим с экспертами рынка на бизнес-бранче.

Основные тезисы встречи:

  • Как оценить потенциальный максимальный спрос на объект недвижимости
  • С какими вызовами сейчас столкнулась сфера коммерческой недвижимости
  • Как менялись арендные ставки на коммерческую недвижимость с начала 2023 года
  • Как инвестору выбрать подходящий объект и вложиться в него вовремя
  • Как рассчитать затраты с учётом импортозамещения и инфляции
  • Как концепция коммерческого объема влияет на его прибыльность
  • Где искать арендаторов

Контакты

Условия участия уточняйте по телефону 222-90-72 или по e-mail: pr@realnoevremya.ru

Итоги встречи будут опубликованы на сайте www.realnoevremya.ru

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