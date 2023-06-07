07 июн 2023

XI ежегодный форум ведущих вузов «Будущее высшей школы»

XI ежегодный форум ведущих вузов «Будущее высшей школы»

Презентация рейтинга топ-100 российских вузов и форум с участием ректоров ведущих университетов

Что делать России, чтобы сформировать новую суверенную систему образования. Отменить или модифицировать ЕГЭ? Вернуть вступительные экзамены? Какие шаги предпринять, чтобы реализовать долгосрочные планы и при этом ответить на сегодняшние вызовы.

Эти и другие актуальные темы развития высшей школы России станут основой обсуждения на форуме вузов «Будущее высшей школы».

В дискуссии примут участие Делегаты профильных органов государственной власти —Минобрнауки, комитетов Госдумы и Совета Федерации — руководители и представители вузов, посольств, академического и экспертного сообществ, компаний-работодателей, а также составители международных рейтингов в сфере образования и СМИ. Более 500 участников.

В программе:

  • Пленарная дискуссия «Суверенная система образования: долгосрочные цели и вызовы текущего момента».
  • Секция 1 «Востребованность выпускников на рынке труда: предпочтения работодателей и возможности вузов».
  • Секция 2 «Роль университетов в устойчивом развитии регионов».
  • Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

Участники:

от государства

  • Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

от вузов и экспертного сообщества

  • Никита Анисимов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;
  • Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО;
  • Михаил Гордин, и. о. ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана;
  • Степан Калмыков, вице-президент Российской академии наук;
  • Виктор Кокшаров, ректор УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина;
  • Алексей Комиссаров, и. о. ректора РАНХиГС при Президенте РФ;
  • Николай Кудрявцев, президент Московского физико-технического института;
  • Иван Лобанов, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова;
  • Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при Правительстве РФ;
  • Андрей Рудской, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;
  • Виктор Садовничий, ректор Московского государственного университета
  • им. М. В. Ломоносова;
  • Владимир Шевченко, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;
  • Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

На форуме RAEX представит:

  • XII ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100.
  • Ключевые цифры и факты о деятельности российских вузов.
  • Предметные рейтинги университетов России.

В рамках форума состоится церемония награждения вузов по итогам XII рейтинга лучших вузов России RAEX-100.

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