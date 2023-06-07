XI ежегодный форум ведущих вузов «Будущее высшей школы»

Презентация рейтинга топ-100 российских вузов и форум с участием ректоров ведущих университетов
Что делать России, чтобы сформировать новую суверенную систему образования. Отменить или модифицировать ЕГЭ? Вернуть вступительные экзамены? Какие шаги предпринять, чтобы реализовать долгосрочные планы и при этом ответить на сегодняшние вызовы.
Эти и другие актуальные темы развития высшей школы России станут основой обсуждения на форуме вузов «Будущее высшей школы».
В дискуссии примут участие Делегаты профильных органов государственной власти —Минобрнауки, комитетов Госдумы и Совета Федерации — руководители и представители вузов, посольств, академического и экспертного сообществ, компаний-работодателей, а также составители международных рейтингов в сфере образования и СМИ. Более 500 участников.
В программе:
Участники:
от государства
от вузов и экспертного сообщества
На форуме RAEX представит:
В рамках форума состоится церемония награждения вузов по итогам XII рейтинга лучших вузов России RAEX-100.
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