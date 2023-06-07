XI ежегодный форум ведущих вузов «Будущее высшей школы»

Презентация рейтинга топ-100 российских вузов и форум с участием ректоров ведущих университетов

Что делать России, чтобы сформировать новую суверенную систему образования. Отменить или модифицировать ЕГЭ? Вернуть вступительные экзамены? Какие шаги предпринять, чтобы реализовать долгосрочные планы и при этом ответить на сегодняшние вызовы.

Эти и другие актуальные темы развития высшей школы России станут основой обсуждения на форуме вузов «Будущее высшей школы».

В дискуссии примут участие Делегаты профильных органов государственной власти —Минобрнауки, комитетов Госдумы и Совета Федерации — руководители и представители вузов, посольств, академического и экспертного сообществ, компаний-работодателей, а также составители международных рейтингов в сфере образования и СМИ. Более 500 участников.

В программе:

Пленарная дискуссия «Суверенная система образования: долгосрочные цели и вызовы текущего момента».

«Суверенная система образования: долгосрочные цели и вызовы текущего момента». Секция 1 «Востребованность выпускников на рынке труда: предпочтения работодателей и возможности вузов».

«Востребованность выпускников на рынке труда: предпочтения работодателей и возможности вузов». Секция 2 «Роль университетов в устойчивом развитии регионов».

«Роль университетов в устойчивом развитии регионов». Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

Участники:

от государства

Фальков Валерий Николаевич, министр науки и высшего образования Российской Федерации;

от вузов и экспертного сообщества

Никита Анисимов , ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»;

, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; Владимир Васильев , ректор Университета ИТМО;

, ректор Университета ИТМО; Михаил Гордин , и. о. ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана;

, и. о. ректора Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана; Степан Калмыков , вице-президент Российской академии наук;

, вице-президент Российской академии наук; Виктор Кокшаров , ректор УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина;

, ректор УрФУ им. первого Президента России Б. Н. Ельцина; Алексей Комиссаров , и. о. ректора РАНХиГС при Президенте РФ;

, и. о. ректора РАНХиГС при Президенте РФ; Николай Кудрявцев , президент Московского физико-технического института;

, президент Московского физико-технического института; Иван Лобанов , ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова;

, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова; Станислав Прокофьев , ректор Финансового университета при Правительстве РФ;

, ректор Финансового университета при Правительстве РФ; Андрей Рудской , ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого;

, ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого; Виктор Садовничий , ректор Московского государственного университета

, ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова;

Владимир Шевченко , ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»;

, ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»; Алевтина Черникова, ректор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».

На форуме RAEX представит:

XII ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100.

Ключевые цифры и факты о деятельности российских вузов.

Предметные рейтинги университетов России.

В рамках форума состоится церемония награждения вузов по итогам XII рейтинга лучших вузов России RAEX-100.