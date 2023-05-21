21 май 2023

Фестиваль легкой промышленности республики «Челны Объединяют»

Фестиваль легкой промышленности республики «Челны Объединяют»

21 мая в Набережных Челнах пройдет фестиваль легкой промышленности республики Татарстан «Челны Объединяют», при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Набережные Челны, Союза «ТПП г. Набережные Челны РТ», комитета легкой промышленности города Набережные Челны.

Что вас ожидает на мероприятии:

  • показы коллекций от ведущих дизайнеров и швейных предприятий Республики Татарстан;
  • выставка-продажа от республиканских производителей;
  • развлекательные зоны для взрослых и детей;
  • презентация вашего бренда гостям фестиваля.

Что вы получите от участия:

  • о вас узнает вся республика. Это лучший способ продвижения!
  • нетворкинг, открывающий возможность найти новых партнёров;
  • выход на новые рынки и рост объема продаж продукции.

Дата и адрес проведения: 28 мая 2023 года в г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, 39А — Манеж «ПОБЕДА» Парк «Гренада».

Календарь

Все мероприятия