Фестиваль легкой промышленности республики «Челны Объединяют»

21 мая в Набережных Челнах пройдет фестиваль легкой промышленности республики Татарстан «Челны Объединяют», при поддержке Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан, Исполнительного комитета города Набережные Челны, Союза «ТПП г. Набережные Челны РТ», комитета легкой промышленности города Набережные Челны.
Что вас ожидает на мероприятии:
Что вы получите от участия:
Дата и адрес проведения: 28 мая 2023 года в г. Набережные Челны, ул. 40 лет Победы, 39А — Манеж «ПОБЕДА» Парк «Гренада».
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