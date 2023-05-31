Конференция «Автоматизация завтрашнего дня: инструменты, решения, опыт лидеров»

Компания AXELOT приглашает вас принять участие в конференции «Автоматизация завтрашнего дня: инструменты, решения, опыт лидеров», которая пройдет 31 мая в Казани, в конференц-зале Bilyar Palace Hotel.
Логистика — одна из первых отраслей, которая ощущает на себе глобальные мировые изменения и вынуждена гибко адаптироваться под них. Но для этого нужны надежные и эффективные инструменты автоматизации, которые смогут обслуживать изменяющиеся и растущие потребности бизнеса.
На мероприятии у вас будет возможность познакомиться с такими инструментами, обсудить роль систем комплексной автоматизации логистики в развитии бизнеса компании, получить консультации профессионалов отрасли, обменяться опытом с представителями других компаний.
В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
Мероприятие будет интересно руководителям логистических подразделений, а также генеральным, коммерческим и ИТ-директорам компаний.
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