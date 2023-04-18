18 апр 2023

Круглый стол "Управления коммерческой недвижимостью"

Представительство в Республике Татарстан Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» приглашает вас принять участие в круглом столе, посвященном вопросам управления коммерческой недвижимостью.

Темы для обсуждения и программа мероприятия:

10.00 — 10.30 Регистрация гостей и приветственный кофе

10.30 — 12.00 Комплексные решения для сохранения доходности и привлекательности коммерческих объектов:

  • Портрет посетителя ТЦ в регионах: зачем приходят посетители?
  • Формирования состава арендаторов в соответствии с новыми трендами: с кем пора расстаться?
  • Трендовый формат районного центра: опора на региональные сети и местных производителей
  • Стремительный рост онлайн-продаж — угроза или возможность для торгового центра
  • Комплексное управление эксплуатацией объектов и системы безопасности торговых центров
  • Современные офисные пространства: какие помещения в бизнес-центрах сдаются в аренду быстрее всего
  • Помещения в составе ЖК: продавать или сдавать в аренду?
  • Современные ресторанные форматы в составе коммерческих объектов

12.00 — 12.30 Кофе-брейк

12.30 — 14.00 Управление коммерческими пространствами “от A до Я”

Модератор — Елена Стрюкова MRICS, Полномочный представитель Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов

К участию приглашаются: владельцы и управляющие торговыми и офисными центрами, девелоперы, застройщики, заинтересованные в повышении эффективности коммерческих помещений в составе жилых комплексов.

Дата: 18 апреля 2023 года

Место проведения: Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны» Республики Татарстан

Адрес: г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 122

Участие бесплатное.

Обязательна регистрация: https://forms.gle/1ZyhUffk4jmKhSPC8

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