Круглый стол "Управления коммерческой недвижимостью"

Представительство в Республике Татарстан Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов совместно с Союзом «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики Татарстан» приглашает вас принять участие в круглом столе, посвященном вопросам управления коммерческой недвижимостью.
Темы для обсуждения и программа мероприятия:
10.00 — 10.30 Регистрация гостей и приветственный кофе
10.30 — 12.00 Комплексные решения для сохранения доходности и привлекательности коммерческих объектов:
12.00 — 12.30 Кофе-брейк
12.30 — 14.00 Управление коммерческими пространствами “от A до Я”
Модератор — Елена Стрюкова MRICS, Полномочный представитель Российской Гильдии Управляющих и Девелоперов
К участию приглашаются: владельцы и управляющие торговыми и офисными центрами, девелоперы, застройщики, заинтересованные в повышении эффективности коммерческих помещений в составе жилых комплексов.
Дата: 18 апреля 2023 года
Место проведения: Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны» Республики Татарстан
Адрес: г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 122
Участие бесплатное.
Обязательна регистрация: https://forms.gle/1ZyhUffk4jmKhSPC8
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