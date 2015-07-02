С 02 июля 2015г. в г. Казань состоится долгожданный летний чемпионат по мини-футболу "Казанская Бизнес Лига. Лето 2015".
Соревнования пройдут при поддержке:
Место проведения: Манеж (Центральный стадион).
Время проведения: с 02 июля по 26 июля 2015 года. (По средам с 19:00 до 21:00)
Количество участников: от 12 корпоративных команд города Казани.
Уровень команд: Любительский, непрофессиональный.
Правила: Игры проходят по упрощенным правилам мини-футбола.
Судьи: Федерация мини-футбола РТ.
Профессиональное медицинское сопровождение.
ШОУ: Ведущий-комментатор; профессиональный ди-джей; группы поддержки.
Призы: Кубки и медали + индивидуальные награды игрокам.
Условия участия и подробности спрашивайте у организаторов чемпионата:
+7 (950) 328-13-10 Адель
Условия участия и подробности спрашивайте у организаторов чемпионата:
+7 (950) 328-13-10 Адель
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