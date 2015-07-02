02 июля 2015

Чемпионат по мини-футболу "Казанская Бизнес Лига. Лето 2015"

Чемпионат по мини-футболу

С 02 июля 2015г. в г. Казань состоится долгожданный летний чемпионат по мини-футболу "Казанская Бизнес Лига. Лето 2015".

Соревнования пройдут при поддержке:

  1. Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан,
  2. Министерства физической культуры и спорта РТ,
  3. Федерации мини-футбола РТ,
  4. Российского футбольного союза (Союз ветеранов футбола).

Место проведения: Манеж (Центральный стадион).

Время проведения: с 02 июля по 26 июля 2015 года. (По средам с 19:00 до 21:00)

Количество участников: от 12 корпоративных команд города Казани.

Уровень команд: Любительский, непрофессиональный.

Правила: Игры проходят по упрощенным правилам мини-футбола.

Судьи: Федерация мини-футбола РТ.

Профессиональное медицинское сопровождение.

ШОУ: Ведущий-комментатор; профессиональный ди-джей; группы поддержки.

Призы: Кубки и медали + индивидуальные награды игрокам.


Условия участия и подробности спрашивайте у организаторов чемпионата:

+7 (950) 328-13-10 Адель

Контакты

Условия участия и подробности спрашивайте у организаторов чемпионата:

+7 (950) 328-13-10 Адель

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