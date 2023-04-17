Сочинский Всероссийский жилищный конгресс

Сочинский Всероссийский жилищный конгресс — крупнейшее деловое мероприятие в сфере недвижимости формата B2B. Традиционно Конгресс собирает около 5000 участников.

Всероссийский жилищный конгресс будет проходить 5 дней и охватит важнейшие сегменты рынка недвижимости: жилищное строительство, риэлторский бизнес, коммерческая недвижимость, ипотечное кредитование, информационные ресурсы, многие другие темы.

На тренингах, мастер-классах, конференциях, круглых столах, дискуссиях и семинарах Конгресса выступают признанные эксперты в различных сферах рынка недвижимости. Вы получите максимально полезную информацию о новых методах ведения бизнеса, увеличения количества сделок, эффективных способах привлечения клиентов, узнаете о последних трендах на рынке.

В рамках Конгресса проходит выставка B2B (фойе 1 и 2 этажа отеля «Radisson Blu Resort & Congress Centre»). Она будет работать одновременно с деловой программой Конгресса. Свои услуги, специальные предложения, новые методы ведения бизнеса, инновационные маркетинговые стратегии представят ведущие игроки рынка — крупнейшие застройщики, банки, агентства недвижимости. В перерывах между деловыми мероприятиями Конгресса участники выставки B2B организуют ExpoTime — акции и презентации свои услуг для посетителей Конгресса.